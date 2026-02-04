Otakin entregó la mitad de su sueldo de El Internado para ayudar a los afectados de los incendios

04 feb. 2026 - 10:03 hrs.

Hace unas semanas, varios incendios forestales afectaron a dos regiones del sur de Chile y Otakin quiso aportar a las personas que quedaron damnificadas.

Tan solo unas horas habían pasado desde que los fenómenos habían ya alcanzado miles de viviendas y el influencer tomó la decisión de trasladarse hasta el sector para ayudar.

El participante de El Internado se puso en los zapatos de las familias que perdieron todo, pero también ser oriundo de Hualpén lo hizo involucrarse aún más.

El gesto de Otakin

Según cuenta en una entrevista con LUN, Otakin estaba en un asado con otros creadores de contenido cuando se enteró por las noticias lo que estaba ocurriendo en el sur. Rápidamente, decidió comprarse un pasaje a Concepción y organizar un equipo de ayuda con sus colegas, con el objetivo de llevar artículos que se necesitaran como colchones, carpas, cocinillas, etc.

Rodrigo Fernández, como realmente se llama, estuvo dos semanas en distintas localidades entregando las ayudas que había comprado con sus compañeros.

¿De dónde salió el dinero? El influencer reveló que decidió donar la mitad del sueldo que ganó en El Internado, una suma de 11 millones de pesos: "Teníamos una cuenta de donaciones, donde yo transferí ese monto, que fue lo que pude donar. Nunca creí que podía tener tanto y para dar".