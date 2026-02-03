Presentado por: Betano Falabella

"Váyanse a la mier...": Laura Bozzo protagonizó tenso encontrón con Tonka Tomicic

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 70 de El Internado, Tonka Tomicic llegó a la casona con una actividad que hizo a varios llorar, pero a otros enojarse.

La animadora le pidió a Efrén Reyero que se sentara junto a ella, pues era su turno de ver su fotografía de cuando era pequeño.

Sin embargo, Laura Bozzo ya estaba perdiendo la paciencia e interrumpió: "Ay no, si me vas a dejar al último, yo me voy, no me jodan, en serio. Yo soy la menos importante en esta casa, mejor me voy a dormir".

El incómodo momento que provocó Laura Bozzo

Tonka Tomicic intentó bajarle el perfil de la situación y le permitió a Laura Bozzo irse a su habitación si era mejor, pero ella le respondió duramente: "No me estás entendiendo. La pregunta es ¿Van a sacar mi foto o no?".

La animadora del programa no dijo nada, pero le hizo un movimiento con el cuerpo que denotaba que aún no era su momento en la actividad.

La abogada se enfureció, tomó sus cosas y se fue, no sin antes insultar a todos: "Váyanse a la mier...".

