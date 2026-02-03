"Váyanse a la mier...": Laura Bozzo protagonizó tenso encontrón con Tonka Tomicic
En el capítulo 70 de El Internado, Tonka Tomicic llegó a la casona con una actividad que hizo a varios llorar, pero a otros enojarse.
La animadora le pidió a Efrén Reyero que se sentara junto a ella, pues era su turno de ver su fotografía de cuando era pequeño.
Sin embargo, Laura Bozzo ya estaba perdiendo la paciencia e interrumpió: "Ay no, si me vas a dejar al último, yo me voy, no me jodan, en serio. Yo soy la menos importante en esta casa, mejor me voy a dormir".
El incómodo momento que provocó Laura Bozzo
Tonka Tomicic intentó bajarle el perfil de la situación y le permitió a Laura Bozzo irse a su habitación si era mejor, pero ella le respondió duramente: "No me estás entendiendo. La pregunta es ¿Van a sacar mi foto o no?".
La animadora del programa no dijo nada, pero le hizo un movimiento con el cuerpo que denotaba que aún no era su momento en la actividad.
La abogada se enfureció, tomó sus cosas y se fue, no sin antes insultar a todos: "Váyanse a la mier...".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
¿Fabio Agostini tuvo un romance con Daniela Aránguiz? El participante lanzó inesperada declaración
-
¡Preguntas sin filtro! Cinco influencers complicaron a los famosos en El Internado
-
Adrián Pedraja se abrió a la posibilidad de tener otra relación si Milo González se va
-
"Muy irrespetuoso": Akemi Nakamura enfrentó a Luis Mateucci tras burlarse de su historia
-
"Siempre había estado orgulloso": Un emocionado Fernando Solabarrieta reveló importante dialogo con su papá
-
"No hay defensa alguna": La burla de Luis Mateucci que hizo enojar a Fernando Solabarrieta y a Tonka Tomicic