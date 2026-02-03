Presentado por: Betano Falabella

"No hay defensa alguna": La burla de Luis Mateucci que hizo enojar a Fernando Solabarrieta y a Tonka Tomicic

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 69 de El Internado, Tonka Tomicic llevó una entretenida y emotiva actividad a la casona y hubo un momento que provocó tensión.

La animadora les mostró fotos de cuando eran pequeños a los participantes y raíz de esto, fueron contando sus historias personales.

En un instante, Akemi Nakamura reveló que los niños la llamaban de una forma despectiva por venir de Japón, situación que hizo reír a Luis Mateucci, a Otakin y a Furia, pero a Fabio Agostini romper en llanto.

La petición de Fernando Solabarrieta

Luego de estar tan solo unos pocos minutos sin reírse y volver a hacerlo, Fernando Solabarrieta se molestó y les hizo una petición a sus compañeros: "Basta chicos, de verdad les digo, si no quieren hacer la actividad salgan".

"Cuando los sentimientos son genuinos, se puede pasar de la risa al llanto", explicó Otakin.

Luis Mateucci y Furia acataron la advertencia y salieron al patio, mientras que Tonka Tomicic estuvo de acuerdo con el llamado de atención: "No hay defensa alguna, lo siento". 

