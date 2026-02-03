"No hay defensa alguna": La burla de Luis Mateucci que hizo enojar a Fernando Solabarrieta y a Tonka Tomicic
En el capítulo 69 de El Internado, Tonka Tomicic llevó una entretenida y emotiva actividad a la casona y hubo un momento que provocó tensión.
La animadora les mostró fotos de cuando eran pequeños a los participantes y raíz de esto, fueron contando sus historias personales.
En un instante, Akemi Nakamura reveló que los niños la llamaban de una forma despectiva por venir de Japón, situación que hizo reír a Luis Mateucci, a Otakin y a Furia, pero a Fabio Agostini romper en llanto.
La petición de Fernando Solabarrieta
Luego de estar tan solo unos pocos minutos sin reírse y volver a hacerlo, Fernando Solabarrieta se molestó y les hizo una petición a sus compañeros: "Basta chicos, de verdad les digo, si no quieren hacer la actividad salgan".
"Cuando los sentimientos son genuinos, se puede pasar de la risa al llanto", explicó Otakin.
Luis Mateucci y Furia acataron la advertencia y salieron al patio, mientras que Tonka Tomicic estuvo de acuerdo con el llamado de atención: "No hay defensa alguna, lo siento".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Como si uno no quisiera continuar...": La desgarradora confesión de Akemi Nakamura por la muerte de su papá
-
"Me siento culpable de estar acá": La profunda emoción de Arenita al hablar sobre su hija Luisa
-
"Me tuve que hacer mujer rápidamente": Furia reveló desconocidos antecedentes sobre su historia familiar
-
"Si te vas, me voy yo": Otakin rompió en llanto tras ser amenazado y Luis Mateucci le dio importante apoyo
-
"Tenemos mucho tiempo para abrazarnos": El esperado reencuentro de Iván Zamorano y Fernando Solabarrieta
-
Iván Zamorano y María Alberó lloraron: La emoción de Blu Dumay al hablar con su familia en El Internado