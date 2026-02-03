"Me tuve que hacer mujer rápidamente": Furia reveló desconocidos antecedentes sobre su historia familiar

03 feb. 2026 - 00:19 hrs.

En el capítulo 69 de El Internado, Tonka Tomicic le mostró a Furia una foto de cuando era niña y ella contó más sobre su historia familiar.

En primera instancia, Juliana Scaglione reveló cómo era su personalidad de pequeña: "Era una nena que corría por toda la casa, siempre muy inquieta, siempre pedía que me regalaran algo sobre música, eso después se fue apagando".

Lamentablemente, la felicidad pasó a segundo plato debido a las repentinas muertes que la afectaron: "Falleció mi mamá, mi papá, la abuela, me tuve que hacer mujer muy rápidamente, la infancia la perdí porque no la pude vivir, siento que en los realities soy una niña, me divierto, grito, juego, tengo mi grupo de contención".

El Internado

Los papás de Furia

Luego, Furia contó en qué se parecía a su madre y a su padre: "De ella tengo la parte más linda y bondadosa y el carácter a mi viejo".

"Yo creo que no está bueno ver que tus papás se pelean. En el 2001 Argentina tuvo una bajada muy fuerte, vi como se llevaban el auto de mi papá que había comprado hace días, en un momento estábamos comiendo mate cocido y pan, como si fuera una cena, eso no estaba copado", agregó la entrenadora.

Finalmente, la argentina confesó que tuvo que tomar el rol de madre de su papá, justo antes de que él falleciera.