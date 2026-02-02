De quien nadie sospechaba: Gonzalo fue expuesto como el hombre que extorsiona a Omar en EJDO

02 feb. 2026 - 17:36 hrs.

En el capítulo 224 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de un local comercial. Según el comisario, allí se compró el teléfono de prepago con el que amenazan a Omar (César Sepúlveda).

Mientras conversaban, la terapeuta vio a alguien que le llamó la atención. "Ese que está ahí, ponle pausa al video. Ese gallo yo lo conozco, lo he visto en alguna parte", afirmó.

El ex de Jessi

"Gonzalo creo que se llama... no tengo idea del apellido, solo sé que se llama Gonzalo. Es un tipo que trabajó con los Walker en su oficina, parece. Una vez lo vi porque fue al hospital cuando le estaban haciendo el trasplante de médula al Samu; él nos quiso entrevistar a nosotros", dijo la joven con seguridad.

El Jardín de Olivia / Mega

"Si este Gonzalo está comprando el teléfono de donde se mandaron los mensajes anónimos, significa que sabe algo y eso le causa graves problemas a Omar Droguett", agregó el policía.

¿Serán capaces de descubrir qué secreto asusta tanto al director ejecutivo?