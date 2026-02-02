Logo Mega

El Jardín de Olivia - Capítulo 224: La identidad del chantajista

  Por Mega

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Karina (Jacinta Rodríguez) fueron a la casa de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) para confrontarlo. Cada una tenía distintos motivos para hacer sus descargos. 

Kari por el forzado quiebre con Ignacia (Cota Castelblanco) y su prima por la orden de alejamiento de Olivia (Violeta Silva). 

Las cosas pasaron de una simple discusión a la violencia. El empresario quiso agredir a la artista y Diana la defendió, plantando una fuerte cachetada a Walker y con la promesa de que buscará obtener justicia hasta el día en que se muera. 

Las cámaras de seguridad

La persona que chantajea a Omar (César Sepúlveda) compró un número de prepago, así que es indetectable por la compañía. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad del local donde se vendió la SIM, podrían encontrar al responsable. 

Santana (Matías Oviedo) consiguió las imágenes y revisó el minuto a minuto acompañado de Diana. Ella repentinamente se encontró con un viejo conocido: Gonzalo (Juan Carlos Cáceres), quien intentó entrevistar a su familia en el hospital

