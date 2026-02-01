Arenita se emocionará hasta las lágrimas al hablar de su hija en el capítulo 69 de El Internado

01 feb. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 00:47 hrs.

En el avance del capítulo 69 de El Internado, Tonka Tomicic llegará a la casona para encabezar una emotiva actividad sobre los recuerdos.

Al conversar con Arenita, ella le confesará que no tiene recuerdos de que sus padres la abrazaran o incluso, le dijeran "te amo".

En ese momento, la animadora le preguntará si ella intenta ser diferente con su hija, Luisa, y ella romperá en llanto al hablar de ella.

El Internado

Una prueba de cocina extrema compleja

Por otro lado, los participantes tendrán que dar todo de ellos para poder salvarse en la prueba de cocina extrema y no quedar amenazados.

Yann Yvin le aconsejará a Arenita que piense que la gran roca que tiene que romper es Karol Lucero y Luis Mateucci se equivocará en el corte de las verduras, perjudicando a sus compañeros.