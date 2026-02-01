"No cambies...": La graciosa petición de Fernando Solabarrieta a Ivette Vergara por decir a las 3 más guapas

01 feb. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 68 de El Internado, Fernando Solabarrieta recibió una interesante pregunta de parte de un fanático del reality.

"Te hemos visto estóico frente a las mujeres de la casa, por la Ivette, pero dime la verdad, en mirar no hay engaño ¿A cuál de todas las mujeres de la casa has mirado más?", expresó el hombre.

Antes de la respuesta, Fernando Godoy recordó un popular dicho que se relacionaba con la situación: "El hecho de estar a dieta, no significa no poder ver el menú".

El Internado

La respuesta de Fernando Solabarrieta

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta entregó su veredicto: "Antes de entrar dije 'va a ser re difícil porque van a entrar chicas lindas' y uno mira, pero la relación se fue dando que las vi como niñas. Pero para ser sincero, a Nati le dije un piropo y luego cuando entro Akemi, también creo que es una mujer muy guapa".

Inmediatamente después, el comunicador le hizo una petición a su esposa, Ivette Vergara: "No cambies la chapa de la puerta, te lo pido por favor".