Presentado por: Wom Betano Falabella

Mateucci dijo que Jorge Valdivia quería estar con Dani Aránguiz, Cony Capelli y Maite Orsini al mismo tiempo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 67 de El Internado, Luis Mateucci se sinceró con Berta Lasala sobre su relación con Daniela Aránguiz y disparó contra Jorge Valdivia

En primera instancia, la actriz le preguntó a su compañero si se enamoró de la comunicadora: "Si, se cag.. con el reality, con las jugadas detrás". 

Lo más visto de El Internado

Tras lo anterior, involucró al exfutbolista: "Ella venía de una relación de 25 años, el otro era un loco que le dejaba la cag... Él quería volver con ella, le hacía la vida imposible también". 

El Internado

La gran revelación de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci hizo una confesión inesperada sobre Jorge Valdivia: "Él le escribía a la Orsini que se quería casar y le escribía a la Daniela que quería volver y le escribía a la Cony Capelli que quería estar de novio. Yo lo vi, no me lo contó la Daniela, a la misma vez le pedía pololeo a la Capelli, se quería casar con la Orsini y quería volver con la Daniela". 

Ir a la siguiente nota

También, el cantante dijo que si él hubiera aparecido en la vida de Daniela Aránguiz, ella habría retomado su matrimonio.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos