Mateucci dijo que Jorge Valdivia quería estar con Dani Aránguiz, Cony Capelli y Maite Orsini al mismo tiempo

30 en. 2026 - 00:24 hrs.

En el capítulo 67 de El Internado, Luis Mateucci se sinceró con Berta Lasala sobre su relación con Daniela Aránguiz y disparó contra Jorge Valdivia.

En primera instancia, la actriz le preguntó a su compañero si se enamoró de la comunicadora: "Si, se cag.. con el reality, con las jugadas detrás".

Tras lo anterior, involucró al exfutbolista: "Ella venía de una relación de 25 años, el otro era un loco que le dejaba la cag... Él quería volver con ella, le hacía la vida imposible también".

El Internado

La gran revelación de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci hizo una confesión inesperada sobre Jorge Valdivia: "Él le escribía a la Orsini que se quería casar y le escribía a la Daniela que quería volver y le escribía a la Cony Capelli que quería estar de novio. Yo lo vi, no me lo contó la Daniela, a la misma vez le pedía pololeo a la Capelli, se quería casar con la Orsini y quería volver con la Daniela".

También, el cantante dijo que si él hubiera aparecido en la vida de Daniela Aránguiz, ella habría retomado su matrimonio.