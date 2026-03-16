Efrén Reyero besó a Michelle Peint tras perder divertido desafío
En el capítulo 93 de El Internado, Michelle Peint y Efrén Reyero participaron en una divertida actividad organizada por Tonka Tomicic.
En este desafío de cajas misteriosas, los participantes debían adivinar qué objeto tenía guardado el otro, realizando diversas preguntas.
Para su mala fortuna, Reyero perdió la prueba y tuvo que cumplir la penitencia, la cual en un inicio consistía solo en pintarle la cara como payaso.
Efrén Reyero besó a Michelle Peint
Sin embargo, luego de ver el resultado del juego, Tomicic señaló: "La penitencia era que te pintara la cara completa como un payaso, pero no, yo encuentro que esa penitencia es muy buenota. Yo quiero que Michelle se pinte la boca y lo llene de besos en la cara y que incluya sus labios".
Finalmente, Efrén Reyero invirtió la penitencia y besó a Michelle Peint en diversas partes de su cara, incluidos sus labios, generando asombro entre los otros participantes del encierro.Ve el capítulo en
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