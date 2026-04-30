¿Dónde estará Olivia? Clemente vivirá angustioso momento por secuestro de su hija en el capítulo 286 de EJDO

30 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) estará con su hija en las oficinas de la empresa porque ella lo esperó durante la conferencia de prensa sobre los cambios en el Grupo Walker.

Momentos más tarde, Olivia (Violeta Silva) será llevada por un chofer hasta su casa. Sin embargo, nadie notará que un motorista de negro sigue de cerca el recorrido del vehículo.

El Jardín de Olivia / Mega

La peor noticia para un padre

Una vez Clemente regrese a su hogar, notará algo extraño y un mal presentimiento lo invadirá. Gritará los nombres de Natalia y Olivia, pero ninguna de las dos responderá a su llamado.

Mientras sigue investigando en cada rincón, escuchará un golpeteo que llamará su atención al interior de su despacho. Al interior estará Natalia, amordazada y muerta de miedo por lo que acaba de suceder.

"Se la llevaron, don Clemente. Se llevaron a la Oli", informará la terapeuta con la voz quebrada.