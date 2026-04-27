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Con experiencia en concursos de belleza: Conoce a Daniela Ramírez, la flamante Miss Universo Concón 2026 Instagram

Con experiencia en concursos de belleza: Conoce a Daniela Ramírez, la flamante Miss Universo Concón 2026

  • Por Sebastián Paillafil

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Daniela Ramírez, quien se alzó como Miss Universo Concón 2026 al superar a sus 11 contendientes.

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¿Quién es Daniela Ramírez, la Miss Universo Concón 2026?

Oriunda del sector de Higuerillas, Daniela Ramírez se transformó en la candidata de la comuna costera a sus 30 años.

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En la cuenta de Miss Universo Concón resaltaron "su elegancia, belleza y presencia" que ilumina este nuevo camino y donde representará "con gracia, fuerza y autenticidad" a la comuna.

Ramírez cuenta con experiencia en concursos de belleza, puesto que en 2016 se convirtió en Miss Earth Valparaíso.

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