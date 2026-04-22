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Estudiante y modelo: María Victoria Gazale representará a San Pedro de la Paz en Miss Universo Chile 2026 Instagram de @victoriagazale

Estudiante y modelo: María Victoria Gazale representará a San Pedro de la Paz en Miss Universo Chile 2026

  • Por Marcela Paillape

Este martes, la región del Biobío eligió a una nueva candidata para competir en el Miss Universo Chile 2026

San Pedro de la Paz tuvo a 16 contendientes, pero finalmente María Victoria Gazale es quien se quedó con la corona comunal. 

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¿Quién es María Victoria Gazale, la miss Universo San Pedro de la Paz 2026?

De acuerdo a su perfil en el concurso, la joven de 20 años se integra al certamen "aportando su visión creativa como estudiante de Diseño y su experiencia en el mundo del modelaje". 

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"María Victoria decidió participar, motivada por el deseo de demostrar que la constancia, la disciplina y el corazón son las claves para cumplir cualquier sueño. Su objetivo es representar con orgullo a la comuna que la vio crecer, inspirando a otras mujeres a atreverse y utilizando esta plataforma para apoyar a quienes más lo necesitan". 

Tras ser elegida, Gazale afirmó que recibir la banda "es un honor, y prometo representar a San Pedro de la Paz con todo mi corazón".

Coronación de María Victoria Gazale
Instagram de @missuniversosanpedrodelapaz

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