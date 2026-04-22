¿Quién estará en la mira? El "Rucio" recibirá una nueva orden de Luis Emilio en el capítulo 280 de EJDO
En el avance del capítulo 280 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) salió de la cárcel gracias a la intervención de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Agradecido por el gesto de su jefe, el criminal querrá saber cómo puede retribuirle. Como Walker no hace nada sin esperar algo a cambio, ya tendrá algo en mente.
La próxima de víctima de Luis Emilio
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Con total sangre fría, Luis Emilio dará su orden.
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