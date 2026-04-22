¿Quién estará en la mira? El "Rucio" recibirá una nueva orden de Luis Emilio en el capítulo 280 de EJDO

22 abr. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 280 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) salió de la cárcel gracias a la intervención de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Agradecido por el gesto de su jefe, el criminal querrá saber cómo puede retribuirle. Como Walker no hace nada sin esperar algo a cambio, ya tendrá algo en mente.

La próxima de víctima de Luis Emilio

"Escúchame bien, 'Rucio', esto no es nada fácil. Se trata de Vanessa (Begoña Basauri), esta mina ya cruzó un límite que yo no puedo tolerar", dirá el empresario al teléfono. Después de denunciarlo en fiscalía, la periodista se convirtió en su nuevo blanco.

El Jardín de Olivia / Mega

Con total sangre fría, Luis Emilio dará su orden.

"Necesito que te despidas de ella de mi parte y mandarla a que le haga compañía a su querido Omar", dictaminará.