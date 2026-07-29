¿Será capaz de apretar el gatillo? Diana tendrá a Luis Emilio frente a frente en el capítulo 348 de EJDO

29 jul. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se preparará para acabar con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Ante la posibilidad de que todo salga mal, le hará una llamada a Gabriel (Matías Oviedo) que se sentirá como una despedida. "Quiero que sepas que que desde el primer momento en que estuvimos juntos, todo el tiempo que pasamos en pareja, yo fui muy feliz contigo y quiero que sepas que te quiero muchísimo, Gabo".

El Jardín de Olivia / Mega

El día D

Tal como prometió Joaquín (Francisco Dañobeitia), las oficinas del Grupo Walker estarán vacías para que Diana llegue sin contratiempos a la oficina de Luis Emilio.

Allí lo encontrará, listo para comer los chocolates que acostumbra cada vez que piensa en atacar a una mujer.

Antes de darle tiempo a reaccionar, Guerrero le apuntará con un revólver y el rostro resuelto a eliminarlo para siempre de sus vidas.