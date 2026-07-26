Luis Emilio está arrinconado: Estos son los eventos que complican al empresario en la recta final de EJDO

26 jul. 2026 - 09:30 hrs.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) salió de la cárcel con un plan infalible que lo hizo recuperar su empresa y poder, pero poco a poco las cosas comienzan a ponerse cuesta arriba para Walker en los últimos capítulos de El Jardín de Olivia.

El primer bache fue la liberación de Clemente (Pipo Gormaz), exculpado del asesinato de Lalo Acosta (Jorge Denegri) porque se comprobó que el verdadero asesino era Franco Barraza (Emilio Edwards).

Su hijo mayor inició una campaña para hacerlo caer de forma definitiva al contactar a Érica, la terapeuta que cuidó de Olivia (Violeta Silva) durante su secuestro.

El Jardín de Olivia / Mega

Ella, para no ser acusada de cómplice, denunció formalmente al "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) por el rapto de la niña. Este último fue detenido por la policía y su compañero, Freddy Tapia, intentó huir pero Luis Emilio se lo impidió porque debía cumplir una tarea primero.

Walker quiere quedarse con Berni y en un intento por evitar que Ignacia (Cota Castelblanco) huyera del país, terminó con el "Rucio" prendiendo fuego al taller de Karina (Jacinta Rodríguez) con ella en su interior. Afortunadamente, la pintora sobrevivió y si despierta, lo acusará por este intento de asesinato.

Asimismo, Vanessa (Begoña Basauri) grabó un video en el que denuncia el abuso que sufrió, con la esperanza de que otras mujeres afectadas alcen la voz.

Con problemas en estos tres flancos, ¿Luis Emilio logrará dar vuelta las cosas en su favor una vez más?

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