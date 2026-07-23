Mariana y Burgos podrían cambiar la suerte de Luis Emilio en la recta final de El Jardín de Olivia

23 jul. 2026 - 09:45 hrs.

La recta final de El Jardín de Olivia tendrá a todos en la lucha por encerrar a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), pero el empresario siempre tiene cartas bajo la manga para impedir su captura.

Una de las últimas esperanzas de Clemente (Pipo Gormaz) y sus hermanos es que Mariana (Catalina Stuardo) declare ante la justicia por los abusos que sufrió en manos de su padre.

Por eso, querrán saber si ella está dispuesta a testificar. "Yo tengo mucho miedo", confesará la secretaria mientras Clemente promete hacer todo lo posible por protegerla de los matones de Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

Santibáñez y Santana regresan

No serán los únicos que trabajan por hacer justicia. El fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) volverá al ruedo en compañía de Gabriel Santana (Matías Oviedo). Ambos tratarán de que Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) revele la magnitud de los crímenes de Walker.

Pese a sus esfuerzos, algo siniestro ocurrirá.

"Todo apunta a que no fue por mano propia. A Burgos le hicieron esto para que no llegara a testificar y me temo que podría pasar lo mismo con el resto de los testigos", anunciará el persecutor.

¿Qué es lo que le ocurrió al exsubprefecto? ¿Quiénes son las otras personas en peligro si se atreven a hablar contra Luis Emilio?

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