"Préndele fuego": Luis Emilio mandará a quemar el taller de Karina con ella dentro en el capítulo 343 de EJDO

22 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) será atacada por la espalda por el "Rucio" (Sebastián Saguz), quien tendrá claras y terribles instrucciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Es la única forma de terminar de raíz con esta enfermedad, así que deja los remordimientos para la misa del domingo, préndele fuego a ese taller con esa depravada ahí dentro y asegúrate que parezca un accidente", le ordenará Walker.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) escuchará la conversación telefónica de su exsuegro y quedará aterrado por la frialdad con la que manda asesinar a una mujer.

El Jardín de Olivia / Mega

Un pequeño momento de incertidumbre

El mismo "Rucio" tendrá miedo de actuar y dudará unos momentos. Karina estará inconsciente en su taller, rodeada de telas y líquidos acelerantes que reducirían a cenizas todo el lugar.

Finalmente, Freddy Tapia elegirá obedecer y con un encendedor quemará una manta que cubre a la artista. Ignacia (Cota Castelblanco) logrará llegar a tiempo para rescatarla?