"Préndele fuego": Luis Emilio mandará a quemar el taller de Karina con ella dentro en el capítulo 343 de EJDO
En el avance del capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) será atacada por la espalda por el "Rucio" (Sebastián Saguz), quien tendrá claras y terribles instrucciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
"Es la única forma de terminar de raíz con esta enfermedad, así que deja los remordimientos para la misa del domingo, préndele fuego a ese taller con esa depravada ahí dentro y asegúrate que parezca un accidente", le ordenará Walker.
Joaquín (Francisco Dañobeitia) escuchará la conversación telefónica de su exsuegro y quedará aterrado por la frialdad con la que manda asesinar a una mujer.Ir a la siguiente nota
Un pequeño momento de incertidumbre
El mismo "Rucio" tendrá miedo de actuar y dudará unos momentos. Karina estará inconsciente en su taller, rodeada de telas y líquidos acelerantes que reducirían a cenizas todo el lugar.
Finalmente, Freddy Tapia elegirá obedecer y con un encendedor quemará una manta que cubre a la artista. Ignacia (Cota Castelblanco) logrará llegar a tiempo para rescatarla?Ve el capítulo en