"No tengo nada que perder": Este será el plan de Vanessa para atacar a Luis Emilio en el capítulo 343 de EJDO
En el avance del capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) acudirá con Clemente (Pipo Gormaz) porque estará dispuesta a todo con tal de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) pague.
La muerte de Omar (César Sepúlveda) y la despedida de Franco (Emilio Edwards) la dejaron completamente sola y decidida a terminar con el empresario sin importar los costos personales que eso le signifique.
"Tu papá se va a tirar en contra mía y con todo, pero, ¿sabes qué? A estas alturas me da lo mismo; no tengo nada que perder porque tu papá me lo quitó todo", le dirá con resolución.Ir a la siguiente nota
La grabación de Luis Emilio
Para atacar, pretenderá usar la confesión que grabó a la fuerza con Jessica (Ignacia Sepúlveda). "Cuando este video se viralice, no solo Jessica y yo vamos a estar dispuestas a denunciarlo y ahí, finalmente, tu papá va a caer y va a pagar por todo el daño que nos ha hecho".
Considerando el estrepitoso fracaso de su denuncia anterior, ¿podrá tener éxito esta vez?Ve el capítulo en