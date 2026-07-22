¡Fue engañado! Félix siguió una falsa pista y perdió la ubicación de Ignacia en El Jardín de Olivia

22 jul. 2026 - 18:06 hrs.

En el capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) encontró a Ignacia (Cota Castelblanco) escondida en un taller en Barrio Italia. Por orden de Luis Emilio (Alejandro Trejo) debía llevarse a Berni consigo, sea como sea.

Arriba de su vehículo persiguió a la joven por las calles de Santiago. Raúl (César Caillet) conducía para llevarla a la frontera, pero no logró avanzar demasiado.

Félix los interceptó, bajó y con un arma apuntó a la mujer que estaba en el asiento del copiloto. Para su sorpresa, no era Nacha, sino Karina (Jacinta Rodríguez) la que viajaba con Guerrero. ¡Lo habían engañado!

El Jardín de Olivia / Mega

El secuaz de Luis Emilio tomó a la pintora por el cuello y la amenazó con la pistola para confesar el paradero de Ignacia. La joven se resistió y Raúl le suplicó calmarse para no lamentar algo irreversible.

La tensión era mayor y Félix estaba más alterado. Afortunadamente, Clemente (Pipo Gormaz) apareció y redujo al delincuente. El arma se cayó de su mano y Raúl la tomó para someterlo hasta que llegara la policía.