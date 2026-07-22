Clemente presionó a Érica para declarar sobre el secuestro: Félix terminó detenido en El Jardín de Olivia

22 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 342 de El Jardín de Olivia, la llamada secreta de Clemente (Pipo Gormaz) era para Érica, la terapeuta que cuidó de su hija mientras estaba secuestrada.

Tras citarla a su despacho, Walker la presionó para que confesara todo lo que sabía del rapto. Por supuesto, la mujer estaba aterrada de hablar con la justicia, tras ser amenazada de muerte por el "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck).

"Tu estás encubriendo a los secuestradores. Entiendo que estás en una posición complicada, pero el miedo no te va a llevar a ninguna parte", le advirtió Clemente.

La detención de Félix

Finalmente, la jugada de Clemente resultó y la terapeuta habló en una comisaría. Oficiales de la policía fueron a detener a Félix y el "Rucio" vio todo el operativo a lo lejos.

El Jardín de Olivia / Mega

En una llamada a Luis Emilio, le avisó de toda esta situación. "Nos fuimos a la B patrón, se están llevando en cana al Félix. Yo mejor me voy a virar de acá".