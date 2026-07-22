"Tengo demasiada suerte de haberte encontrado": Franco dejó un desgarrador último mensaje para Vanessa en EJDO

22 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) escuchó algunos mensajes de audio que Franco (Emilio Edwards) le dejó días atrás, antes de que se supiera la verdad y fuera capturado por Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Barraza reveló una preocupación auténtica por el bienestar de la periodista, advirtiéndole que Walker la seguía y estaba en peligro. "Voy a viajar a Chile a buscarte, por favor, avísame si escuchaste esto. Cuídate mucho", señalaba.

Pero había más. Franco fue previsor y pensó en una posible situación donde no fueran capaces de encontrarse. Por eso, le dio instrucciones para encontrar un regalo que dejó en el ropero: un bolso lleno de dinero y un pasaporte falso con el que Vanessa podría salir del país sin problemas.

El Jardín de Olivia / Mega

"Si ya encontraste el bolso, hay llaves de la casa de Cartagena; de nuestra casa. No te imaginas las ganas que tengo de que todo esto termine y estemos allá, juntos. Yo sé que tenías tus razones para quedarte y de verdad que te admiro por eso. Eres una sobreviviente, una mujer muy valiente que por muy difíciles que estén las cosas, siempre sales adelante. Tengo demasiada suerte de haberte encontrado. Te amo".

Vanessa se tapó la boca y sollozó al descubrir que los sentimientos de Franco por ella eran de verdad. Nuevamente, Luis Emilio le arrebató un gran amor.