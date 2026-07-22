¡Mateucci espiará todo! Álvaro Ballero encarará a Ludmila Ksenofontova por baile de Kaoto en VCTE2

22 jul. 2026 - 00:27 hrs.

En el avance del capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tendrán una tensa conversación.

Lo que se suponía iba a ser una cita romántica, se transformará en pura tensión, pues el comunicador le reclamará a su exesposa el baile que hizo con Kaoto: "Lo de ayer me duele mucho más que digas olvido y que todos estos imbéciles me hue... ahora por ti. Carlitos anda diciendo que tiene deseos sex... contigo. Mateucci lo único que sabe hacer es molestar, ayer mi dignidad estuvo en juego, si vas a seguir la fiesta por separado, con copete, prefiero verlo desde el hotel".

La patinadora se remitirá a escuchar el descargo del padre de sus hijos, mientras que Luis Mateucci estará espiando todo lo que ocurre entre ellos y les contará a los demás: "Se pudrió todo. Le va a dejar el camino libre, porque dice que hace lo que quiere. Que se va a ir y que no aguanta más".

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Sofía Latorre

Por otro lado, Rai Cerda y Flavia Laos compartirán la tinaja con Kaoto y Estefanía Marquis y realizarán dinámicas bastante coquetas.

Justo en ese momento, Sofía Latorre se esconderá detrás de uno de los cojines y romperá en llanto desconsoladamente.