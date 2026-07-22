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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 29: ¿Qué siente Bárbara Córdoba por Luis Mateucci? Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 29: ¿Qué siente Bárbara Córdoba por Luis Mateucci?

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se sinceró con algunos de sus compañeros sobre su divorcio con Álvaro Ballero y reveló detalles muy desconocidos.

Posteriormente, Bárbara Córdoba le hizo una escena de celos a Luis Mateucci, luego de enterarse que en la fiesta se besó apasionadamente con Flavia Laos

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La situación no quedó allí, pues luego la trasandina involucró a la cantante, provocando una fuerte discusión frente a todos.

Volverías con tu ex? 2

La actividad que dejó a varios llorando

Por otro lado, Julio César Rodríguez llegó a la casona para encabezar una dinámica donde los participantes vieron fotos de su infancia y contaron importantes historias de su vida.

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Nico Solabarrieta comentó la importancia que ha tenido Ivette Vergara en su vida, pero también en la de Fernando Solabarrieta.

Estefanía Marquis se refirió a una terrible situación de racismo que vivió en su adolescencia, mientras que Álvaro Ballero contó cómo la depresión ha sido parte de su vida. 

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