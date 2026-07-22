Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 29: ¿Qué siente Bárbara Córdoba por Luis Mateucci?
En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se sinceró con algunos de sus compañeros sobre su divorcio con Álvaro Ballero y reveló detalles muy desconocidos.
Posteriormente, Bárbara Córdoba le hizo una escena de celos a Luis Mateucci, luego de enterarse que en la fiesta se besó apasionadamente con Flavia Laos.
La situación no quedó allí, pues luego la trasandina involucró a la cantante, provocando una fuerte discusión frente a todos.
La actividad que dejó a varios llorando
Por otro lado, Julio César Rodríguez llegó a la casona para encabezar una dinámica donde los participantes vieron fotos de su infancia y contaron importantes historias de su vida.
Nico Solabarrieta comentó la importancia que ha tenido Ivette Vergara en su vida, pero también en la de Fernando Solabarrieta.
Estefanía Marquis se refirió a una terrible situación de racismo que vivió en su adolescencia, mientras que Álvaro Ballero contó cómo la depresión ha sido parte de su vida.
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