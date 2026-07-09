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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 23: Rai Cerda y Austin Palao casi llegaron a los golpes

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual nos dejó varias polémicas.

Luis Mateucci le entregó un sincero mensaje a Ludmila Ksenofontova, el cual no le gustó para nada a Álvaro Ballero y lo frenó en seco. 

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El argentino no cesó y luego le hizo un llamado de atención a Rai Cerda por haberlo visto tan afectado por la relación con expareja y él le exigió que no le hable nunca más.

Volverías con tu ex? 2

La llegada de Rossy Rossy

Tras lo anterior, vino el momento más impactante del cara a cara, cuando Rai Cerda y Austin Palao casi llegan a los golpes, por una discusión sobre Fran Maira.

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También, cuando fue el turno de votar de Nicole Moreno, ella realizó una mención a Bárbara Córdoba e invocó una de sus frases más icónicas.

Finalmente, Rossy Rossy, personificada como Daniela Aránguiz, llegó a la casona y puso en aprietos a Luis Mateucci, para luego realizar una divertida actividad.

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