Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 23: Rai Cerda y Austin Palao casi llegaron a los golpes
En el capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual nos dejó varias polémicas.
Luis Mateucci le entregó un sincero mensaje a Ludmila Ksenofontova, el cual no le gustó para nada a Álvaro Ballero y lo frenó en seco.
El argentino no cesó y luego le hizo un llamado de atención a Rai Cerda por haberlo visto tan afectado por la relación con expareja y él le exigió que no le hable nunca más.
La llegada de Rossy Rossy
Tras lo anterior, vino el momento más impactante del cara a cara, cuando Rai Cerda y Austin Palao casi llegan a los golpes, por una discusión sobre Fran Maira.
También, cuando fue el turno de votar de Nicole Moreno, ella realizó una mención a Bárbara Córdoba e invocó una de sus frases más icónicas.
Finalmente, Rossy Rossy, personificada como Daniela Aránguiz, llegó a la casona y puso en aprietos a Luis Mateucci, para luego realizar una divertida actividad.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 22: El beso entre Nico Solabarrieta y Flavia Laos generó polémica
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 21: Una emotiva actividad sobre la muerte dejó inesperadas situaciones
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 20: El inesperado reclamo de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 19: Una triste renuncia y la llegada de una nueva pareja
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 18: La inesperada eliminación de Sofía Latorre
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 17: La emotiva confesión de Bárbara Córdoba