Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 23: Rai Cerda y Austin Palao casi llegaron a los golpes

09 jul. 2026 - 00:19 hrs.

En el capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual nos dejó varias polémicas.

Luis Mateucci le entregó un sincero mensaje a Ludmila Ksenofontova, el cual no le gustó para nada a Álvaro Ballero y lo frenó en seco.

El argentino no cesó y luego le hizo un llamado de atención a Rai Cerda por haberlo visto tan afectado por la relación con expareja y él le exigió que no le hable nunca más.

Volverías con tu ex? 2

La llegada de Rossy Rossy

Tras lo anterior, vino el momento más impactante del cara a cara, cuando Rai Cerda y Austin Palao casi llegan a los golpes, por una discusión sobre Fran Maira.

También, cuando fue el turno de votar de Nicole Moreno, ella realizó una mención a Bárbara Córdoba e invocó una de sus frases más icónicas.

Finalmente, Rossy Rossy, personificada como Daniela Aránguiz, llegó a la casona y puso en aprietos a Luis Mateucci, para luego realizar una divertida actividad.