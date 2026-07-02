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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 18: La inesperada eliminación de Sofía Latorre

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, en un nuevo duelo de eliminación, Carlos Águila y Estefanía Marquis vencieron a Rai Cerda y a Sofía Latorre

Por azar, el ingeniero fue el encargado de escoger amor u olvido y decidió continuar en el encierro, pero sin su expareja, desatando su profunda tristeza. 

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Al otro día, los participantes enfrentaron la primera competencia de parejas de un nuevo ciclo, la cual dejó varias polémicas.

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Rai Cerda

Luis Mateucci había elegido a Bárbara Córdoba para enfrentar el desafío, situación que molestó a Nicole Moreno y que generó el cambio en el trasandino. Afortunadamente, la intuición de la modelo estuvo bien y terminaron ganando la inmunidad.

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También, Fernanda Brown se molestó con Christopher Peral por quedar nuevamente amenazados y tuvieron una larga pelea.

Finalmente, Rai Cerda rompió en un profundo llanto y fue consolado por varios de sus compañeros, quienes le dieron sabios consejos y lo invitaron a desahogarse.

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