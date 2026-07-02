Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 18: La inesperada eliminación de Sofía Latorre

02 jul. 2026 - 00:11 hrs.

En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, en un nuevo duelo de eliminación, Carlos Águila y Estefanía Marquis vencieron a Rai Cerda y a Sofía Latorre.

Por azar, el ingeniero fue el encargado de escoger amor u olvido y decidió continuar en el encierro, pero sin su expareja, desatando su profunda tristeza.

Al otro día, los participantes enfrentaron la primera competencia de parejas de un nuevo ciclo, la cual dejó varias polémicas.

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Rai Cerda

Luis Mateucci había elegido a Bárbara Córdoba para enfrentar el desafío, situación que molestó a Nicole Moreno y que generó el cambio en el trasandino. Afortunadamente, la intuición de la modelo estuvo bien y terminaron ganando la inmunidad.

También, Fernanda Brown se molestó con Christopher Peral por quedar nuevamente amenazados y tuvieron una larga pelea.

Finalmente, Rai Cerda rompió en un profundo llanto y fue consolado por varios de sus compañeros, quienes le dieron sabios consejos y lo invitaron a desahogarse.