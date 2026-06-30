"No sabes cómo esperaba este momento": El "Rucio" acorraló a Franco para eliminarlo en EJDO

30 jun. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le preparó una trampa a Franco (Emilio Edwards). Nunca tuvo intenciones de pagarle por la captura de Clemente (Pipo Gormaz) y ordenó su muerte a Félix (Matías Schudeck) y el "Rucio" (Sebastián Saguz).

En aquel desolado galpón que tenían como base de operaciones, Barraza llegó para llevarse su bolso con dinero. Desconfiado, miró el contenido y en lugar de billetes, solo encontró papel.

El Jardín de Olivia / Mega

Una encerrona contra Franco

Como no es un hombre al que se pueda tomar el pelo, desenfundó su arma y apuntó directamente a Félix, pero por la espalda apareció Freddy Tapia con una pistola en ristre para dejarlo en clara desventaja.

Hace mucho tiempo que el "Rucio" le tenía sangre en el ojo a Franco, porque cuando quería aprovecharse de Vanessa (Begoña Basauri) fue él quien lo apartó de un golpe para defenderla.

"No sabes hace cuánto tiempo esperaba este momento", anunció con una sonrisa el fiel secuaz de Luis Emilio.