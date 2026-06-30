"Esa pureza que siempre he visto en ti...": Luis Emilio le confesó su amor a una aterrorizada Jessica en EJDO

30 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio se pareció en el departamento de Jessica (Ignacia Sepúlveda) para ofrecerle sus disculpas. Incluso le llevó un ramo de rosas y una pieza de joyería como regalo.

La periodista no quiso aceptar los presentes y le pidió que se marchara. Solo podía sentir repulsión al verlo, pero Walker no iba a partir tan fácil.

"Entiendo que estés dolida conmigo, pero mi intención no es hacerte sentir incómoda. (...) Me comunicaron que la amasandería de tu madre sufrió un terrible incendio y, ¿tu padre? También me enteré que perdiste tu trabajo", señaló el empresario, dejando entrever su mano negra en las recientes desgracias que ha vivido Jessi y su familia.

El Jardín de Olivia / Mega

Jessi nuevamente es víctima de las manipulaciones

Si la joven está en una situación vulnerable, debería tomar su oferta de ayuda como un verdadero salvavidas, pero hubo algo más en esta visita. Luis Emilio, en su retorcido modo, habló de sus sentimientos.

"Espero que te guste el regalito. Es una una piedra, es un es un diamante que representa la pureza. Esa pureza que yo siempre he visto en ti y que me llevó a... enamorarme", le dijo.