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El Jardín de Olivia - Capítulo 328: El calvario de Jessica no termina

  • Por Mega

En el capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) preparó un ramo de rosas y un anillo con un solitario de diamante para buscar a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y pedirle "disculpas" por todo lo que pasó entre los dos. 

La joven se encontraba muy vulnerable porque la amasandería de su madre se incendió, robaron el taxi de su padre y ella misma fue despedida de su trabajo. Al poco andar, se dio cuenta que Walker estuvo detrás de todo esto y ahora quería tenderle una mano para aprovecharse de su desesperación. 

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Sin embargo, la confesión más terrible llegó después, cuando el empresario admitió haberse "enamorado" de ella. 

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Una trampa contra Franco

En el mismo galpón donde secuestraron a Vanessa (Begoña Basauri), Franco (Emilio Edwards) fue a recibir su pago en efectivo. Félix (Matías Schudeck) le entregó un bolso, pero en lugar de billetes, estaba lleno de papel. 

Barraza desesnfundó su arma y apuntó contra su ex camarada, pero pronto se vio en desventaja cuando el "Rucio" (Sebastián Saguz) entró y sacó su pistola dispuesto a disparar. 

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