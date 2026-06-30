"No van a dar la cara": La tristeza de Nicole Moreno tras perder un importante objeto dentro del reality
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno quedó muy afectada luego de darse cuenta de que la pila de su balanza para alimentos había desaparecido.
Ante esta situación, Carlos Águila decidió ayudar a su compañera de encierro e intentó averiguar qué había ocurrido con el objeto, aunque no obtuvo resultados.
"Pregunté a los posibles sospechosos y ninguno me dio cara", comentó Águila. Frente a esto, Luli respondió: "Sí, no van a dar la cara. No la van a dar".
Fernanda Brown ayuda a Luli
Otra de las participantes que decidió apoyar a Luli fue Fernanda Brown, quien recorrió la casona en busca de la pila.
Sin embargo, al igual que Carlos Águila, Fernanda no logró encontrar el objeto, lo que terminó dejando a Nicole Moreno aún más apenada.
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