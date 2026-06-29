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Yasmín Valdés desató todo: Sofía Latorre se enfrascó en dura pelea con varias participantes de la casona

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Sofía Latorre y Bárbara Córdoba se enfrentaron en una inesperada discusión luego de que Yasmín Valdés diera un beso a Rai Cerda. 

Y es que, tras ver esto, Sofía fue y le dio un beso a Mateucci, lo que provocó un fuerte conflicto entre Latorre y Córdoba, quienes no se paraban de dedicar palabras durante la actividad del "ladrón y policía". 

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A esta discusión se suman Hurubachi Pardo, quien trata de "Judas" a Sofía, y Estefanía Marquis, quien desde hace tiempo tiene un feudo con la expareja de Rai Cerda por su pasado. 

Sofía Latorre
Volverías con tu ex 2 / MEGA

Los conflictos se desatan 

Precisamente, esta no es la única pelea que surge en este momento, ya que también hay una discusión entre Bábara y Luis Mateucci, siendo este último quien alega a la modelo argentina que no fue responsable, misma acusación que hace ella. 

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Es más, Córdoba afirma que fue él quien abrió la puerta a estos jugueteos, ya que ella bailó a Kaoto, algo que no gustó para nada a Mateucci. 

Asimismo, Nicole Moreno empezó con varias discusiones, pero en contra de Bárbara y Mateucci, a quienes no soporta. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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