Yasmín Valdés desató todo: Sofía Latorre se enfrascó en dura pelea con varias participantes de la casona
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Sofía Latorre y Bárbara Córdoba se enfrentaron en una inesperada discusión luego de que Yasmín Valdés diera un beso a Rai Cerda.
Y es que, tras ver esto, Sofía fue y le dio un beso a Mateucci, lo que provocó un fuerte conflicto entre Latorre y Córdoba, quienes no se paraban de dedicar palabras durante la actividad del "ladrón y policía".
A esta discusión se suman Hurubachi Pardo, quien trata de "Judas" a Sofía, y Estefanía Marquis, quien desde hace tiempo tiene un feudo con la expareja de Rai Cerda por su pasado.
Los conflictos se desatan
Precisamente, esta no es la única pelea que surge en este momento, ya que también hay una discusión entre Bábara y Luis Mateucci, siendo este último quien alega a la modelo argentina que no fue responsable, misma acusación que hace ella.
Es más, Córdoba afirma que fue él quien abrió la puerta a estos jugueteos, ya que ella bailó a Kaoto, algo que no gustó para nada a Mateucci.
Asimismo, Nicole Moreno empezó con varias discusiones, pero en contra de Bárbara y Mateucci, a quienes no soporta.
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