"Lo pasé muy mal": Guarén cierra cualquier posibilidad de retomar su romance con Nicolás Solabarrieta
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Valentina Torres protagonizó una íntima conversación con Sofía Latorre sobre su relación con Nicolás Solabarrieta.
Durante la charla, Sofía le comentó que ha notado a Solabarrieta especialmente cariñoso con ella y aseguró que, si tuviera una mínima oportunidad de retomar la relación, él no dudaría en aprovecharla.
Guarén ve imposible volver con Nicolás
A raíz de ese comentario, Valentina aprovechó de sincerarse sobre los sentimientos que aún le genera su expareja. "Creo que nunca lo voy a poder perdonar", confesó.
"¿De corazón dices tú?", le preguntó Sofía. Ante esto, Guarén respondió: "No, obviamente, perdonar sí, que nos vamos a llevar bien, pero de estar juntos, lo veo imposible".
"Lo veo imposible porque, bueno, lo pasé muy mal y ya no le creo", cerró.
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