"Le sale mejor a Oriana": Nicole Moreno encaró sin filtro a Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2

29 jun. 2026 - 23:33 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba protagonizaron un fuerte encontrón al interior de la casona.

Todo comenzó luego de que Luli se molestara por un comentario de Córdoba, por lo que decidió encararla haciendo una comparación con Oriana Marzoli.

"Mira, si vienes a hacer show conmigo no lo vas a lograr. No te sale el papel, le sale mejor a Oriana", expresó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La tensa discusión entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

Con el paso de los segundos, la discusión fue escalando de tono hasta que Bárbara trató de "boluda" a Nicole.

Finalmente, Luli decidió dar por terminado el enfrentamiento con un ácido comentario. "Cuando me quieras decir algo, dímelo en la cara, en la cara. No me sumas, mira tu imagen, mírate", sentenció.