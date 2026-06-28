¿Puede perder a su bebé?: Este es el complejo estado de salud de Josefa en Reunión de Superados

28 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Esta semana en Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) vivió una verdadera montaña rusa de emociones que la hizo pasar de la máxima felicidad a la profunda preocupación.

La psicóloga se enteró de que su embarazo evolucionaba de forma favorable, pese a tratarse de una gestación de alto riesgo. Sin embargo, todo cambió radicalmente tras una tensa discusión con Matilde (Ignacia Baeza). A continuación, te contamos cuál es el problema que enfrenta Josefa en su embarazo.

¿Cuál es el problema que tiene Josefa en su embarazo?

Josefa se reunió con Manuel (Mario Horton) para contarle que su embarazo estaba en perfectas condiciones y que el bebé que espera será un niño, una noticia que la llenó de alegría.

Días después, esa felicidad se desmoronó. La psicóloga protagonizó un intenso cara a cara con Matilde en un centro comercial, donde la abogada la culpó de ser la responsable de la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Reunión de Superados / Mega

Consumida por la rabia, Matilde incluso le aseguró que convertiría su vida en un infierno y que haría todo lo posible por destruir su carrera profesional.

Tras este enfrentamiento, Josefa comenzó a sentir fuertes dolores abdominales, por lo que tuvo que ser internada de urgencia en una clínica.

La noticia llegó rápidamente a Manuel, quien conversó con la doctora a cargo para conocer el estado de salud de la psicóloga.

"La situación no es buena, tiene un hematoma subcoriónico grande. Es una acumulación de sangre entre el saco gestacional y la pared del útero, está sangrando activamente. Esto puede provocar un desprendimiento parcial", le explicó la especialista.

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"¿O sea, puede perder la guagua?", preguntó el publicista, a lo que la doctora respondió: "Es una posibilidad, sí. Es un embarazo de riesgo desde un inicio... Yo conozco a Josefa hace algunos años, hemos pasado mucho con ella, perdió tres embarazos antes. Hay que estar preparados para que pueda perder este también".

¿Qué pasará con el futuro del embarazo de Josefa? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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