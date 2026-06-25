Reunión de Superados - Capítulo 150: Josefa tiene graves problemas con su embarazo

25 jun. 2026 - 22:19 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) protagoniza un intenso cara a cara con Josefa (Luz Valdivieso), a quien culpa de ser la responsable de la muerte de Coke (Diego Muñoz).

La situación provoca que la psicóloga sufra fuertes dolores abdominales, por lo que debe ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) le ofrece a Alessandra (Julieta Bartolomé) traer a su familia a Chile para que puedan celebrar juntos su cumpleaños, una propuesta que la llena de felicidad.

Reunión de Superados / Mega

Josefa enfrenta graves complicaciones en su embarazo

Además, Manuel (Mario Horton) se entera de que Josefa está internada en una clínica, por lo que no duda en ir para conocer su estado de salud.

Una vez en el recinto, el publicista descubre que la psicóloga sufrió un hematoma que pone en serio riesgo el futuro de su embarazo.