Reunión de Superados - Capítulo 169: Tere le pide ayuda a Javiera para separar a Ema de Manuel

30 jul. 2026 - 22:30 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) deja a Matilde (Ignacia Baeza) en su casa y se despide de ella con un beso.

Toda la situación es presenciada por Ponchi, quien lanza duras críticas contra su madre y la acusa de ha n ber olvidado a Coke (Diego Muñoz) en muy poco tiempo.

Por otro lado, comienza la fiesta de cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé), hasta donde llega todo su círculo cercano.

Reunión de Superados / Mega

Tere le pide ayuda a Javiera para separar a Ema de Manuel

Durante la celebración, Tere (Elisa Zulueta) aprovecha la instancia para pedirle ayuda a Javiera (Daniela Ramírez) con su plan para separar a Ema (Constanza Mackenna) de Manuel (Mario Horton).

Sin embargo, el final de la conversación es escuchado por el propio Manuel, quien no duda en exigirles explicaciones.