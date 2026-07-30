Reunión de Superados - Capítulo 169: Tere le pide ayuda a Javiera para separar a Ema de Manuel
En este capítulo de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) deja a Matilde (Ignacia Baeza) en su casa y se despide de ella con un beso.
Toda la situación es presenciada por Ponchi, quien lanza duras críticas contra su madre y la acusa de ha n ber olvidado a Coke (Diego Muñoz) en muy poco tiempo.
Por otro lado, comienza la fiesta de cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé), hasta donde llega todo su círculo cercano.
Tere le pide ayuda a Javiera para separar a Ema de Manuel
Durante la celebración, Tere (Elisa Zulueta) aprovecha la instancia para pedirle ayuda a Javiera (Daniela Ramírez) con su plan para separar a Ema (Constanza Mackenna) de Manuel (Mario Horton).
Sin embargo, el final de la conversación es escuchado por el propio Manuel, quien no duda en exigirles explicaciones.Ve el capítulo en
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