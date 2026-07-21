Reunión de Superados - Capítulo 163: Tere intenta desenmascarar a Tomás
En este capítulo de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) acepta convertirse en el nuevo abogado de Jaime (Francisco Reyes).
Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) comienza a sospechar que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) sabe algo sobre Fabiola (Florencia Berner), la amante de Max (Álvaro Espinoza), por lo que le exige que le diga toda la verdad.
Al verse acorralada y cansada de ocultar el secreto, Anita termina confesándole que su hijo viaja a Miami porque Fabiola está embarazada.
Tere intenta desenmascarar a Tomás
Además, Tomás (Gabriel Urzúa) le exige explicaciones a Tere (Elisa Zulueta) por el distanciamiento que ha mantenido con él tras su cita juntos.
Ante la insistencia de su colega, la profesora aprovecha la instancia para preguntarle cuál es la verdadera razón por la que decidió regresar al colegio.Ve el capítulo en
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