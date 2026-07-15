Reunión de Superados - Capítulo 161: Josefa pide distancia a Manuel

15 jul. 2026 - 22:40 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) termina muy indignada con Jaime (Francisco Reyes) por la propuesta que le hizo de irse al sur y dejarlos tranquilos.

Por lo mismo, consciente de que la situación va a seguir así y que todo es porque más personas están sabiendo de su embarazo, decidió llamar a Manuel (Mario Horton) para darle a conocer lo que pasó e informar que va a tomar distancia de ellos.

Manuel pide que no lo haga, ya que necesita apoyo. Sin embargo, ella afirma que también tiene a su gente y puede llevar este momento de su vida con ellos, ya que no se va a dejar intimidar.

El enojo de Manuel

Al enterarse de esta situación, Manuel, acompañado por Pili (Paloma Moreno), encaran a Jaime, quien está seguro que la propuesta que hizo a Josefa estuvo correcta.

Reunión de Superados / MEGA

El empresario defiende su postura mencionando que su papá tampoco fue muy limpio y tiene tres medios hermanos en el sur. Esto toma por sorpresa a Pili, quien se desencaja aún más y declara estar del lado de Manuel, rechazando el actuar de Jaime.