Reunión de Superados - Capítulo 158: Javiera contacta a la amante de Max
En este capítulo de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) llega a la casa de Tere (Elisa Zulueta) para compartir una esperada cita.
Sin embargo, el encuentro toma un rumbo inesperado cuando la profesora lanza una serie de ácidos comentarios contra su colega, convirtiendo la velada en un momento bastante incómodo.
Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) es incapaz de guardar el secreto y termina revelándole a Pili (Paloma Moreno) que Josefa (Luz Valdivieso) está embarazada.
Javiera contacta a la amante de Max
Además, Javiera (Daniela Ramírez) no puede ocultar su curiosidad por conocer a Fabiola (Florencia Berner), la amante de Max (Álvaro Espinoza).
Por ello, la corredora de propiedades decide contactarla a través de redes sociales e incluso la invita a tomar un café.Ve el capítulo en
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