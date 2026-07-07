Reunión de Superados - Capítulo 156: Jaime conoce el secreto de Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) sigue convencida de que Tomás (Gabriel Urzúa) oculta oscuras intenciones.
Por ello, la profesora sorprende a su colega con una inesperada invitación a su casa, propuesta que él acepta con entusiasmo.
Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) le pide disculpas a Juan de Dios (Jorge Arecheta) por la forma en que lo trató durante su último encuentro.
Jaime conoce el secreto de Josefa
Además, Javiera (Daniela Ramírez) le plantea a Manuel (Mario Horton) que Jaime (Francisco Reyes) debería conocer la verdad sobre el embarazo de Josefa (Luz Valdivieso).
A raíz de esto, el publicista decide contarle a su amigo que la psicóloga está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).Ve el capítulo en
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