Reunión de Superados - Capítulo 156: Jaime conoce el secreto de Josefa

07 jul. 2026 - 22:22 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) sigue convencida de que Tomás (Gabriel Urzúa) oculta oscuras intenciones.

Por ello, la profesora sorprende a su colega con una inesperada invitación a su casa, propuesta que él acepta con entusiasmo.

Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) le pide disculpas a Juan de Dios (Jorge Arecheta) por la forma en que lo trató durante su último encuentro.

Reunión de Superados / Mega

Jaime conoce el secreto de Josefa

Además, Javiera (Daniela Ramírez) le plantea a Manuel (Mario Horton) que Jaime (Francisco Reyes) debería conocer la verdad sobre el embarazo de Josefa (Luz Valdivieso).

A raíz de esto, el publicista decide contarle a su amigo que la psicóloga está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).