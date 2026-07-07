Jaime le hará una inesperada petición a Pili en el capítulo 157 de Reunión de Superados

07 jul. 2026 - 22:25 hrs.

En el avance del capítulo 156 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llegará al departamento de Ema (Constanza Mackenna) para ayudarla con unas reparaciones.

Sin embargo, no lo hará solo, ya que estará acompañado por su hijo, situación que dejará gratamente sorprendida a su nueva vecina.

Por otro lado, Rubén (Claudio Olate) le preguntará a Tomás (Gabriel Urzúa) cuáles son sus verdaderas intenciones con Tere (Elisa Zulueta), considerando que ambos tendrán una reunión a solas.

Reunión de Superados / Mega

Jaime le hará una inesperada petición a Pili

Además, Jaime (Francisco Reyes) sorprenderá a Pili (Paloma Moreno) al pedirle el contacto del psicólogo que les realizó las sesiones de pareja.

Incrédula, la dueña del gimnasio le preguntará a su esposo si quiere retomar la terapia, recibiendo una inesperada respuesta.