Tere sorprenderá a Tomás y lo invitará a su casa en el capítulo 156 de Reunión de Superados

06 jul. 2026 - 22:25 hrs.

En el avance del capítulo 155 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) se acercará al profesor de ética de Jaime (Francisco Reyes) para pedirle ayuda, con el objetivo de que su amigo logre aprobar el castigo.

Por otro lado, Josefa (Luz Valdivieso) recibirá el alta médica y regresará a su consulta psicológica.

En ese lugar, la psicóloga sostendrá una llamada con Manuel (Mario Horton) y le dejará en claro que su máxima prioridad será cuidar su embarazo, por lo que no permitirá que los problemas generados por la funa en su contra la afecten.

Reunión de Superados / Mega

Tere sorprenderá a Tomás y lo invitará a su casa

Además, Tere (Elisa Zulueta) se acercará a Tomás (Gabriel Urzúa) para hacerle una inesperada propuesta.

La profesora dejará atrás los conflictos e invitará a su colega a su casa, una decisión que lo tomará completamente por sorpresa.