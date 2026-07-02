Reunión de Superados - Capítulo 154: Matilde estalla de furia por el engaño de Coke

02 jul. 2026 - 22:17 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) conversa con Tortu (Isabella Gómez) sobre el nuevo trabajo de Javiera (Daniela Ramírez).

Durante la conversación, el empresario aprovecha la instancia para intentar convencer a su hija de que se vaya a vivir a su departamento.

Por otro lado, Manuel (Mario Horton) le revela a Josefa (Luz Valdivieso) que Matilde (Ignacia Baeza) la funó a través de redes sociales, una situación que la psicóloga asegura que veía venir.

Reunión de Superados / Mega

Matilde estalla de furia por el engaño de Coke

Además, durante un almuerzo, Ponchi (Amanda Milos) menciona a Coke (Diego Muñoz), provocando que Matilde se quiebre emocionalmente.

A raíz de esta situación, la abogada sube a su habitación para llorar lejos de sus hijos. Sin embargo, una vez sola, revive el momento en que Coke le confesó que le había sido infiel con Josefa, un doloroso recuerdo que la hace estallar de rabia.