Reunión de Superados - Capítulo 149: Matilde se encuentra con Josefa

24 jun. 2026 - 22:20 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) no confía en Tomás (Gabriel Urzúa) y está convencida de que le oculta algo importante.

Por ello, la profesora recurre a Gustavo (Nicolás Mena) para pedirle ayuda y espiar a su colega, ya que sospecha que podría tener malas intenciones.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) debuta como corredora de propiedades y le muestra a Ema (Constanza Mackenna) el departamento de Coke (Diego Muñoz) con la intención de arrendarlo, recibiendo una grata sorpresa.

Reunión de Superados / Mega

Matilde se encuentra con Josefa

Además, Matilde (Ignacia Baeza) le pide a Javiera (Daniela Ramírez) que la acompañe al supermercado.

Sin imaginarlo, la abogada se encuentra cara a cara con Josefa (Luz Valdivieso), a quien responsabiliza por la muerte de su marido.