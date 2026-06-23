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Manuel le mostrará apoyo a Josefa tras noticia de su embarazo en el capítulo 149 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 149 de Reunión de SuperadosJaviera (Daniela Ramírez) dará inicio a una nueva etapa laboral al comenzar oficialmente su trabajo como corredora de propiedades.

En ese contexto, la apoderada del Thomas Campbell School le mostrará a Ema (Constanza Mackenna) el departamento que pertenecía a Coke (Diego Muñoz) con la intención de arrendarlo, pero la visita terminará con una inesperada reacción.

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Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) comenzará a sospechar que Tomás (Gabriel Urzúa) le está ocultando algo importante, por lo que decidirá averiguar por su cuenta qué está ocurriendo.

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Manuel le mostrará su apoyo a Josefa tras noticia de su embarazo

Además, Josefa (Luz Valdivieso) se reunirá con Manuel (Mario Horton) después de recibir alentadoras noticias sobre el avance de su embarazo.

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Tal como lo ha hecho en los últimos días, el publicista volverá a demostrarle que cuenta con él, entregándole apoyo y contención para que no enfrente sola esta nueva etapa de su vida.

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