Manuel le mostrará apoyo a Josefa tras noticia de su embarazo en el capítulo 149 de Reunión de Superados

23 jun. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 149 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) dará inicio a una nueva etapa laboral al comenzar oficialmente su trabajo como corredora de propiedades.

En ese contexto, la apoderada del Thomas Campbell School le mostrará a Ema (Constanza Mackenna) el departamento que pertenecía a Coke (Diego Muñoz) con la intención de arrendarlo, pero la visita terminará con una inesperada reacción.

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) comenzará a sospechar que Tomás (Gabriel Urzúa) le está ocultando algo importante, por lo que decidirá averiguar por su cuenta qué está ocurriendo.

Reunión de Superados / Mega

Manuel le mostrará su apoyo a Josefa tras noticia de su embarazo

Además, Josefa (Luz Valdivieso) se reunirá con Manuel (Mario Horton) después de recibir alentadoras noticias sobre el avance de su embarazo.

Tal como lo ha hecho en los últimos días, el publicista volverá a demostrarle que cuenta con él, entregándole apoyo y contención para que no enfrente sola esta nueva etapa de su vida.