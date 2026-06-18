Reunión de Superados - Capítulo 146: Josefa revela que está embarazada
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) reúne fuerzas para retirar los restos cremados de Coke (Diego Muñoz), enfrentándose a uno de los momentos más dolorosos desde la muerte de su esposo.
La situación provoca que la abogada se quiebre emocionalmente y estalle en llanto, convencida de que no será capaz de salir adelante tras la tragedia que golpeó a su familia.
Por otro lado, Alessandra (Julieta Bartolomé) le revela a Tito (Claudio Castellón) que ayudará a Nancy (Paulina Hunt) a conquistar a Hingilberto (Luis Dubó), noticia que deja completamente impactado al exfutbolista.
Josefa revela que está embarazada
Además, Manuel (Mario Horton) le pide a Josefa (Luz Valdivieso) que se aleje del círculo cercano de Coke para evitar nuevos conflictos.
Sin embargo, la psicóloga deja sin palabras al publicista al confesarle que está esperando un hijo del recientemente fallecido.Ve el capítulo en
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