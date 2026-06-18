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Reunión de Superados - Capítulo 146: Josefa revela que está embarazada

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de SuperadosMatilde (Ignacia Baeza) reúne fuerzas para retirar los restos cremados de Coke (Diego Muñoz), enfrentándose a uno de los momentos más dolorosos desde la muerte de su esposo.

La situación provoca que la abogada se quiebre emocionalmente y estalle en llanto, convencida de que no será capaz de salir adelante tras la tragedia que golpeó a su familia.

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Por otro lado, Alessandra (Julieta Bartolomé) le revela a Tito (Claudio Castellón) que ayudará a Nancy (Paulina Hunt) a conquistar a Hingilberto (Luis Dubó), noticia que deja completamente impactado al exfutbolista.

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Josefa revela que está embarazada

Además, Manuel (Mario Horton) le pide a Josefa (Luz Valdivieso) que se aleje del círculo cercano de Coke para evitar nuevos conflictos.

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Sin embargo, la psicóloga deja sin palabras al publicista al confesarle que está esperando un hijo del recientemente fallecido.

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