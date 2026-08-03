Por esta razón fallará la propuesta de matrimonio de Jaime a Pili en el capítulo 171 de Reunión de Superados

03 ag. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 171 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) seguirá enojada con Jaime (Francisco Reyes) tras encontrarlo besándose con Estela (Cristina Tocco).

Al verse en una situación al límite y siendo regañado frente a todos en el cumpleaños, Jaime sacará una pequeña caja de sus bolsillos, se arrodillará y pedirá matrimonio a Pili.

De inmediato, ella quedará sorprendida. Sin embargo, su cara cambiará al instante, ya que mirará en la cajita y se dará cuenta de que no hay ningún anillo.

Reunión de Superados / MEGA

Jaime tendrá fallida propuesta de matrimonio

La situación se comentará entre todos, y Teresa (Elisa Zulueta) asegurará que era algo que podría pasar, al igual que Manuel (Mario Horton).

De todas formas, Tito (Claudio Castellón) sospechará que es Hingilberto (Luis Dubó) quien se robó el anillo y lo enfrentará, confirmando sus pensamientos.