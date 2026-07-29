Ponchi criticará a Matilde tras descubrirla con Juan de Dios en el capítulo 169 de Reunión de Superados

29 jul. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 169 de Reunión de Superados, comenzará la celebración del cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé), instancia en la que la madre de Tito (Claudio Castellón) demostrará un evidente interés por Jaime (Francisco Reyes).

Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) visitará a Manuel (Mario Horton) y le preguntará si Tere (Elisa Zulueta) fue a espiarlo la noche anterior.

El publicista intentará hacerse el desentendido; sin embargo, su vecina insistirá en el tema y le hará una comprometedora pregunta sobre los celos de su expareja.

Reunión de Superados / Mega

Ponchi criticará a Matilde tras descubrirla con Juan de Dios

Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) dejará a Matilde (Ignacia Baeza) en su hogar y se despedirá de ella con un beso.

Todo esto será visto por Ponchi (Amanda Milos), quien enfrentará a su madre y la criticará por estar con otra persona tan poco tiempo después de la muerte de Coke (Diego Muñoz).