Manuel descubrirá a Tere besando a Tomás en el capítulo 167 de Reunión de Superados

27 jul. 2026 - 22:33 hrs.

En el avance del capítulo 167 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) les revelará a sus amigos que se presentará como candidata al centro de padres del colegio.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le contará a Matilde (Ignacia Baeza) la historia detrás del embarazo de Fabiola (Florencia Berner).

Estas palabras dejarán muy preocupada a la abogada, quien le dirá a su amiga que lo que hizo Max (Álvaro Espinoza) es de suma gravedad.

Reunión de Superados / Mega

Manuel descubrirá a Tere besando a Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) se acercará a Tomás (Gabriel Urzúa) y lo besará en su oficina.

Justo en ese momento, Manuel (Mario Horton) llegará al lugar y será testigo de toda la escena.

Todo sobre Reunión de Superados