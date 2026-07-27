Manuel descubrirá a Tere besando a Tomás en el capítulo 167 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 167 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) les revelará a sus amigos que se presentará como candidata al centro de padres del colegio.
Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le contará a Matilde (Ignacia Baeza) la historia detrás del embarazo de Fabiola (Florencia Berner).
Estas palabras dejarán muy preocupada a la abogada, quien le dirá a su amiga que lo que hizo Max (Álvaro Espinoza) es de suma gravedad.
Manuel descubrirá a Tere besando a Tomás
Además, Tere (Elisa Zulueta) se acercará a Tomás (Gabriel Urzúa) y lo besará en su oficina.
Justo en ese momento, Manuel (Mario Horton) llegará al lugar y será testigo de toda la escena.
Leer más de