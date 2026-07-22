Propuesta de Max causará conflictos en el capítulo 165 de Reunión de Superados

22 jul. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 165 de Reunión de Superados, una propuesta de Max (Álvaro Espinoza) causará estragos entre los apoderados del curso.

Y es que él asegurará que la inmoralidad se está tomando el colegio, ya que hay apoderados que se fueron presos, mientras que otros se involucran entre ellos, haciendo clara alusión a Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton).

Por lo mismo, Matilde (Ignacia Baeza) se sentirá desesperada al notar que hay muchos apoderados del curso que apoyan a Max en su postulación como presidente.

Reunión de Superados / MEGA

Manuel propondrá hacer caer a Max

Precisamente, la abogada dirá que ella sabe que Max es una mala persona y lo ha visto desde muy cerca, siendo la profesional a cargo del caso de Javiera y de él.

Ante esto, Manuel afirmará que una de las cosas que pueden hacer para detener a Max es exponerlo públicamente y que todos sepan lo que ha hecho.