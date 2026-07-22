Presentado por: Abastible

Propuesta de Max causará conflictos en el capítulo 165 de Reunión de Superados

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 165 de Reunión de Superados, una propuesta de Max (Álvaro Espinoza) causará estragos entre los apoderados del curso. 

Y es que él asegurará que la inmoralidad se está tomando el colegio, ya que hay apoderados que se fueron presos, mientras que otros se involucran entre ellos, haciendo clara alusión a Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton). 

Lo más visto de Reunión de Superados

Por lo mismo, Matilde (Ignacia Baeza) se sentirá desesperada al notar que hay muchos apoderados del curso que apoyan a Max en su postulación como presidente. 

Max
Reunión de Superados / MEGA

Manuel propondrá hacer caer a Max 

Precisamente, la abogada dirá que ella sabe que Max es una mala persona y lo ha visto desde muy cerca, siendo la profesional a cargo del caso de Javiera y de él. 

Ir a la siguiente nota

Ante esto, Manuel afirmará que una de las cosas que pueden hacer para detener a Max es exponerlo públicamente y que todos sepan lo que ha hecho. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto