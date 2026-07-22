Propuesta de Max causará conflictos en el capítulo 165 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 165 de Reunión de Superados, una propuesta de Max (Álvaro Espinoza) causará estragos entre los apoderados del curso.
Y es que él asegurará que la inmoralidad se está tomando el colegio, ya que hay apoderados que se fueron presos, mientras que otros se involucran entre ellos, haciendo clara alusión a Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton).
Por lo mismo, Matilde (Ignacia Baeza) se sentirá desesperada al notar que hay muchos apoderados del curso que apoyan a Max en su postulación como presidente.
Manuel propondrá hacer caer a Max
Precisamente, la abogada dirá que ella sabe que Max es una mala persona y lo ha visto desde muy cerca, siendo la profesional a cargo del caso de Javiera y de él.
Ante esto, Manuel afirmará que una de las cosas que pueden hacer para detener a Max es exponerlo públicamente y que todos sepan lo que ha hecho.Ve el capítulo en
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